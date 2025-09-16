На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху заявил о планах Израиля создать независимую военную промышленность

Eduardo Munoz/Reuters

Власти Израиля намерены создать самодостаточный оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль», — сказал глава израильского кабмина.

В августе группа из 35 спецдокладчиков и экспертов Организации Объединенных Наций, возглавляемых спецдокладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Палестине Франческой Альбанезе, призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и распустить Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF).

По данным ООН, Вооруженные силы Израиля и иностранные военные подрядчики продолжают вести беспорядочный огонь по людям, ищущим убежища в пунктах распределения помощи GHF. Эксперты утверждают, что Израиль, называя свои операции гуманитарной помощью, продолжает гуманитарную маскировку и оскорбляет гуманитарную деятельность и стандарты.

Ранее в Германии призвали полностью запретить поставки оружия Израилю.

