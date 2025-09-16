В США удивились появлению американских наблюдателей на учениях России и Белоруссии

Появление наблюдателей из США на совместных учениях Вооруженных сил России и Белоруссии, которые получили название «Запад-2025», стало неожиданностью. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Появление американцев стало примечательным поворотом событий. Учения, проводимые раз в четыре года, изначально задумывались для того, чтобы представить, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО, альянса, самым могущественным членом которого являются США», — говорится в материале.

Издание отметило, что на учениях присутствовал журналист NYT. Он обратился к наблюдателям, но те не захотели с ним говорить. По данным МИД Белоруссии, одним из представителей США оказался военный атташе американского посольства в республике подполковник Брайан Патрик Шоуп.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

