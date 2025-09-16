На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военнопленный назвал одну из причин поражения ВСУ на поле боя

ТАСС: украинский военнопленный пожаловался, что бойцам ВСУ нечем воевать
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Боец Вооруженных сил Украины Сергей Безбородов, сдавшийся в российский плен в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР), пожаловался, что украинским солдатам нечем воевать. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нечем воевать. У нас нет даже зброи (с укр. «оружия». — «Газета.Ru»), чтобы воевать. С автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета», — сообщил он.

Военный рассказал, что в его подразделении также были проблемы с питанием. По его словам, бойцам выдавали лишь сухпаек и воду, и на этом все. Кроме того, украинские мобилизованные ежемесячно вынуждены сдавать по две тысячи гривен на заправку автомобилей и по пять тысяч гривен на покупку тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».

До этого другой украинский военнопленный Николай Гусар рассказал, что командиры ВСУ дают солдатам по утрам психотропные вещества. Он пояснил, что это что-то вроде метамфетамина, что затуманивает голову.

В российских силовых структурах также сообщали о применении в рядах ВСУ психотропов. В частности, командование украинской армии отправило бойцов, находящихся, предположительно, под воздействием веществ, в контратаку на Харьковском направлении.

Ранее военные рассказали о «тыловых женах» в ВСУ для интимных услуг.

Новости Украины
