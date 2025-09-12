В ВСУ на фронте есть «тыловые жены», которые используются для пиара и «интимных услуг» боевикам украинской армии. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Оружие, которое достаточно тяжелое, невозможно держать так, чтобы не повредить этот идеальный маникюр. Чаще всего женщины в ВСУ - это просто картинка», — подчеркнул он.

Как отметил Гагин, почти всех этих женщин, которые публикуют фото с укладкой из зоны боевых действий, можно причислить к «тыловым женам».

Военно-политический эксперт добавил, что такие «жены» могут переходить «из рук в руки».

«Кто-то из украинских военных уволился, кто-то получил ранение или погиб. У этих женщин, по сути, статус вещи», — отметил Гагин.

Кроме того, Гагин также сообщил, что на фронте в ВСУ есть женщины, которые оказывают интимные услуги, камуфлируясь под украинских военнослужащих.

10 сентября в российских силовых структурах сообщали, что на Украине идет подготовка к мобилизации женщин.

