Израильские военные назвали численность боевиков ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ оценил численность боевиков ХАМАС в Газе в три тысячи человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценивает численность боевиков палестинской группировки ХАМАС, которые находятся в городе Газа, в три тысячи человек — менее 1% населения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя израильской армии.

«Мы ожидаем увидеть в городе Газа от 2000 до 3000 бойцов ХАМАС», — сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге на фоне перехода Израиля к «главной фазе» оккупации крупнейшего города анклава.

Чиновник не упомянул о каком-либо механизме, который бы не позволил боевикам присоединиться к толпам палестинцев, эвакуирующихся на юг сектора Газа по прибрежной дороге.

По словам чиновника, в настоящее время в городе Газа находятся две военные дивизии ЦАХАЛ, третья должна присоединиться к ним «в ближайшие дни».

До начала последнего наступления Израиля в городе проживало около миллиона человек. Израильские военные заявляют, что 40% жителей покинули его.

16 сентября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил начало «мощной операции» в Газе.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что «Газа в огне».