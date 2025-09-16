На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на село в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб мужчина
Inna Varenytsia/Reuters

В селе Лозовое в Белгородской области во время атаки украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель», — написал Гладков.

По словам губернатора, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

15 сентября Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал автомобиль членов участковой избирательной комиссии (УИК) в ходе выборов. По словам главы региона, машина была уничтожена. Он добавил, что, к счастью, жертв нет.

До этого в Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины детонировал возле пассажирского автобуса. Ранения получили двое взрослых и 16-летняя девушка, которую с осколочным ранением плеча госпитализировали.

Ранее на видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем.

Атаки БПЛА на Россию
