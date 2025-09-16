Мирный житель погиб при атаке БПЛА на село в Белгородской области

В селе Лозовое в Белгородской области во время атаки украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель», — написал Гладков.
По словам губернатора, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
15 сентября Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал автомобиль членов участковой избирательной комиссии (УИК) в ходе выборов. По словам главы региона, машина была уничтожена. Он добавил, что, к счастью, жертв нет.
До этого в Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины детонировал возле пассажирского автобуса. Ранения получили двое взрослых и 16-летняя девушка, которую с осколочным ранением плеча госпитализировали.
Ранее на видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем.