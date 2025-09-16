Российские БПЛА поразили газораспределительную станцию ВСУ

Операторы российского центра «Рубикон» нанесли удар беспилотниками по газораспределительной станции в Сумской области Украины, которая обеспечивала тыловые подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что станция располагалась вблизи населенного пункта Надьярное на Сумском направлении.

Как заявили в ведомстве, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы ВСУ, газораспределительная станция была уничтожена.

14 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за неделю продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции. Он пояснил, что отмечается небольшое продвижение российских войск по направлению Хотени.

Также в силовых структурах сообщали, что в настоящее время в Сумской области ведутся тяжелые встречные бои.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Ранее силовики заявили, что командование ВСУ бросило окруженных военных в Сумской области.