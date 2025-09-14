На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о тяжелых боях в Сумской области

ТАСС: в Сумской области идут тяжелые встречные бои
Stringer/Reuters

Тяжелые встречные бои ведутся в Сумской области, ВСУ перебрасывают новые резервы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу», — заявил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшую неделю продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции. Он пояснил, что отмечается небольшое продвижение российских войск по направлению Хотени.

13 сентября ударами российских войск в районе Юнаковки Сумской области была сорвана подготовка к атакам нескольких штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В публикации говорится, что для нанесения ударов использовалась авиация и оперативно-тактический ракетный комплекс. Отмечается, что в ходе удара уничтожено большое количество военнослужащих ВСУ, два танка и бронетранспортер Stryker.

Ранее силовики заявили, что командование ВСУ бросило окруженных военных в Сумской области.

СВО: последние новости
