В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены ограничения
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропортах Волгограда (Гумрак), Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

13 сентября сообщалось, что на запасной аэродром в Минеральных Водах отправили пятый самолет, следующий по маршруту МоскваГеленджик. Аэропорт Геленджика временно перестал принимать рейсы из-за непогоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы воздушной гавани, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.

7 сентября из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани.

Ранее пассажиры застряли во Внуково после ЧП с самолетом.

Атаки БПЛА на Россию
