Пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды на Кубани

На запасной аэродром из-за ветра в Геленджике отправили пятый самолет
Антон Подгайко/РИА Новости

На запасной аэродром в Минеральных Водах из-за непогоды на Кубани отправили пятый самолет, следующий по маршруту Москва — Геленджик. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«РЕЙС SU1082... по маршруту Москва (Шереметьево) — Геленджик — будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды. Рейс SU1083... по маршруту Геленджик — Москва (Шереметьево) будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

В авиагавани добавили, что в связи со сложившейся ситуацией расписание полетов будет изменено.

Помимо этого, на запасной аэродром ушли два самолета, следовавшие по маршруту Москва — Геленджик — Москва, а также два рейса Санкт-Петербург (Пулково) — Геленджик — Санкт-Петербург (Пулково).

Днем 13 сентября аэропорт Геленджика временно перестал принимать рейсы из-за непогоды. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы воздушной гавани, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода.

