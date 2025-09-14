На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры застряли во Внуково после ЧП с самолетом

SHOT: рейсы Nesma Airlines задерживаются после возгорания двигателя на рейсе
Shutterstock

В столичном аэропорту Внуково задержали несколько рейсов египетской компании Nesma Airlines после возгорания двигателя на рейсе NE-603. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет Telegram-канал, самолет с загоревшимся двигателем благополучно сел. Пассажиры улетели другим бортом спустя сутки. Но инцидент привел к изменениям в расписании: из Внуково вовремя не отправились два самолета в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейс Nesma Airlines из Хургады в Москву тоже был перенесен почти на сутки.

Пассажиры рассказали, что во Внуково нет представителей авиакомпании, а на звонки и сообщения перевозчик не реагирует.

На этой неделе сотни российских граждан не смогли покинуть Непал. Из-за антиправительственных протестов международный аэропорт приостановил полеты. Также не работали супермаркеты и возникли проблемы со связью. Люди не могли выйти из домов и гостиниц.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.

