На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поддубный сообщил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

Поддубный: существует проблема с обеспечением безопасности границы
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Существует проблема с обеспечением безопасности границы и отражением беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные территории. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Оперативно обезопасить все наше приграничье невозможно, и пока это очень большая проблема», — заявил он.

Несмотря на то, что российские войска могут частично вскрыть замыслы противника, удары по территории РФ наносятся массированные, поэтому полностью обезопасить границу невозможно.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны вражеских беспилотников.

Недавно была атака украинских БПЛА на село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого украинские БПЛА нанесли удары по 10 населенным пунктам в Белгородской области. Одной из целей стал Белгород, где из-за падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден легковой автомобиль. Также атаке подвергся город Шебекино.

Ранее жительница Новой Таволжанки получила ранения в результате атаки беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами