Существует проблема с обеспечением безопасности границы и отражением беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные территории. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Оперативно обезопасить все наше приграничье невозможно, и пока это очень большая проблема», — заявил он.

Несмотря на то, что российские войска могут частично вскрыть замыслы противника, удары по территории РФ наносятся массированные, поэтому полностью обезопасить границу невозможно.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны вражеских беспилотников.

Недавно была атака украинских БПЛА на село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого украинские БПЛА нанесли удары по 10 населенным пунктам в Белгородской области. Одной из целей стал Белгород, где из-за падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден легковой автомобиль. Также атаке подвергся город Шебекино.

Ранее жительница Новой Таволжанки получила ранения в результате атаки беспилотника.