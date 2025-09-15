На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области

Гладков: под ударами ВСУ находятся три муниципалитета Белгородской области
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. В здании повреждена стена, также выбиты стекла, повреждены колеса и кузова трех легковых автомобилей», — написал он.

В Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль, еще одно авто загорелось в результате атаки в селе Стригуны Борисовского района. О пострадавших не сообщалось.

В этот же день в селе Зозули Борисовского района Белгородской дрон ВСУ атаковал «ГАЗель», пострадали восемь человек. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнял глава региона.

13 сентября Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе региона. По его словам, в результате удара ранения получила мирная жительница.

Ранее в Белгороде украинский дрон сдетонировал возле пассажирского автобуса.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
