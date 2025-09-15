Известный криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец самовольно покинул Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом стало известно из информации, опубликованной в базе МВД Украины.

В свою очередь украинское издание «Страна.ua» отмечает, что Щегольков был мобилизован в ряды украинской армии в ноябре прошлого года.

«Уже через два дня Щегольков исчез из пункта приема особого состава (…) После чего ему объявили подозрение», — говорится в сообщении.

Известно, что Ариец имел несколько тюремных сроков. В последний раз он вышел на свободу в 2023 году.

Недавно источник в российских силовых структурах сообщил агентству ТАСС, что от 300 до 500 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили части.

До этого стало известно, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области.

Ранее дезертир ВСУ уничтожил автомобили военных.