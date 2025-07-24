Помощника гранатометчика Вооруженных сил Украины Юрия Гоцуленко приговорили за совершение теракта на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как установило следствие, в октябре 2024 года военнослужащий 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно пересек границу России с оружием и боеприпасами. В составе подразделения он оборудовал огневые позиции у населенных пунктов Гончаровка и Черкасская Конопелька в Суджанском районе, блокировал выходы из сел и открывал огонь по российским военным и мирным жителям.

В результате его действий были повреждены объекты социальной инфраструктуры. Гоцуленко задержали российские военные 18 декабря 2024 года и передали следствию.

В итоге суд признал его виновным по статье о террористическом акте и приговорил к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Еще один солдат ВСУ получил тоже 16 лет колонии за совершение теракта на территории Курской области. Следствие установило, что 16 октября 2024 года Боронило, вооруженный автоматом АКС-74У с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, незаконно вторгся на территорию России, после чего стрелял по мирным жителям.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист хотел поджечь общежитие завода.