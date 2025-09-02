На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинского командира заочно приговорили в России к 18 годам тюрьмы

Суд заочно приговорил командира бригады ВСУ к колонии за атаку на аэропорт
Anelo/Shutterstock

Российский суд заочно приговорил к 18 годам колонии командира украинской бригады, который отдал приказ об атаке на аэропорт Белгорода в 2022 году. Об этом сообщила Главная военная прокуратура, передает РИА Новости.

Командира 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковника Владимира Кравченко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о теракте, повлекшим причинение значительного имущественного ущерба.

Суд установил, что по его приказу 16 октября 2022 года истребитель МиГ-29 совершил пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгорода. В результате взрыва одной ракеты были причинены повреждения технике, при этом люди не пострадали.

Кравченко объявлен в межгосударственный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В августе военный суд приговорил бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Барабанова к 27 годам лишения свободы.

Ранее жительницу Рязани осудили на пять лет за сотрудничество с разведкой Украины.

