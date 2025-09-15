В зоне СВО нашли тело Героя России Суфиярова, подорвавшего себя с бойцами ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с высокой долей вероятности нашли тело Героя России Ильдара Суфиярова из Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

«Мне вчера сообщили, что с высокой долей вероятности нашли тело Суфиярова Ильдара Филоретовича, на месте [был] его военный билет», — сказал Хабиров.

Он добавил, что тело предположительно Героя России уже доставлено в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы. По его словам, после того, как тело привезут в Башкирию, будут определены место и порядок захоронения.

Память бойца почтили минутой молчания на совещании в правительстве Башкирии.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову. Старший лейтенант командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан». Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в мае 2023 года. Его не стало в апреле 2024 года.

Как рассказывал Радий Хабиров, 12 апреля группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции в зоне СВО. Отражая атаки врага, Суфияров остался один. Не желая сдаваться в плен, он решил подорвать гранатой себя и трех военных Вооруженных сил Украины.

Ранее военнослужащего из Бурятии удостоили звания Героя России.