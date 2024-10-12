Ильдару Суфиярову из Уфы присвоено звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК.

Старший лейтенант командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан». Мужчина подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. Его не стало в апреле текущего года.

12 апреля в зоне СВО группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции. Отражая атаки врага, Суфияров остался один. Не желая сдаваться в плен, боец решил подорвать гранатой себя и трех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером — таким он остался в памяти сослуживцев», — сказал Хабиров.

30 сентября глава российского государства своим указом присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному.

Поддубный назвал великой ответственностью получение звания Героя России.

Ранее Путин навестил военного, который вызвал огонь на себя в Курской области.