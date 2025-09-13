На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили по ВСУ в Сумской области

ВС РФ у Юнаковки сорвали подготовку к атакам нескольких штурмовых групп ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Ударами российских войск в районе Юнаковки Сумской области сорвана подготовка к атакам нескольких штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Для нанесения ударов использовалась авиация и оперативно-тактический ракетный комплекс. Отмечается, что в ходе удара уничтожено большое количество военнослужащих ВСУ, два танка и бронетранспортер Stryker.

7 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка в Сумской области Украины, откуда украинская армия в августе 2024 году вела наступление на Суджу в Курской области. По его словам, информацию о взятии села подтвердили российские военные.

Село Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе.

Ранее силовики заявили, что командование ВСУ бросило окруженных военных в Сумской области.

СВО: последние новости
