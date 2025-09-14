Военкор заявил о подготовке Европы к блокаде Калининграда

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коц: Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда
Shutterstock/FOTODOM

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, на которых отрабатывается переброска войск через Литву. Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что данный 65-километровый коридор является ключевым путем к Калининградской области.

Коц отметил, что подобный сценарий может использоваться как прямая провокация против России.

«Запущенный маховик милитаризации Европы уже не остановить. А все сопутствующие экономические и социальные проблемы сможет списать только большой конфликт. Спровоцировать нас могут, например, блокадой Калининграда», — написал он.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. По его словам, такой план уже разработан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Донахью, что НАТО — то блок, который враждебен в отношении России, в связи с чем Москва вынуждена учитывать такие заявления и принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности государства.

Ранее в России предупредили НАТО об уничтожении столиц Европы за атаку на Калининград.

