За полчаса над российскими регионами сбили пять украинских беспилотников

Силы ПВО за полчаса сбили пять украинских дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Рязанской, Курской и Нижегородской областями. Об этом сообщает министерство обороны России.

«С 08:00 до 08:30 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа», — говорится в публикации.

Три дрона были сбиты над территорией Курской области, по одному дрону уничтожили над Рязанской и Нижегородской областями.

Атака украинских беспилотников была отражена над промзоной одного из округов Нижегородской области.

Утром 14 сентября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области (30), а также в Крыму (15) и над Смоленской областью (12). 10 дронов удалось ликвидировать в Калужской области, 5 — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленобласти, по одному — в Ростовской, Рязанской и Орловской областях.

Ранее генерал раскрыл, откуда могут запускать дроны в российские регионы.