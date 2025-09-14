В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

Атака украинских беспилотников была отражена над промзоной одного из округов Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион утром 14 сентября. По предварительной информации, никаких последствий зафиксировано не было.

Утром 14 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области (30), а также в Крыму (15) и над Смоленской областью (12). 10 дронов удалось ликвидировать в Калужской области, 5 — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленобласти, по одному — в Ростовской, Рязанской и Орловской областях.

