Эксперт сравнил инцидент с дронами в Польше с провокацией перед войной во Вьетнаме

Подполковник Боссхард: инцидент с БПЛА в Польше похож на провокацию во Вьетнаме

Инцидент с попаданием беспилотников в Польшу можно сравнивать с провокацией Соединенных Штатов перед войной во Вьетнаме, считает подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что доказательств того, что дроны принадлежали России, нет: их могли использовать и украинские военные.

«В любом случае, это очень напоминает инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году, который был спровоцирован американской стороной, чтобы оправдать нападение на Северный Вьетнам», — сказал офицер.

Речь идет о случае в августе 1964 года, когда американские корабли вплотную подошли к катерам Северного Вьетнама, после чего Вашингтон заявил о «неспровоцированном нападении», а конгресс принял резолюцию, которая оправдала введение военного контингента во Вьетнам.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

В НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что в Европе удивились реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше.