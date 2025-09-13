Глава Башкирии рассказал о работе завода после атаки беспилотников

Хабиров: завод в Башкирии продолжит работу после атаки беспилотников

Нефтяное предприятие в Башкирии продолжит работать в штатном режиме после попытки атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме», — написал глава Башкирии.

Хабиров добавил, что атака была совершена с помощью двух беспилотников, оба были сбиты. В результате падения первого дрона возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали. При уничтожении второго аппарата была перебита подача технической воды, уточнил глава региона.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash Batash сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по промзоне в уфимской Черниковке. По его информации, на территории произошел взрыв.

Позже Хабиров сообщил, что в Башкирии предприятие подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. По его словам, дрон упал на территории завода. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российские военные ударили по площадкам запуска БПЛА ВСУ.