На Украине сотрудники ТЦК применили газовый баллончик при задержании курьера

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали курьера службы доставки Glovo. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

По его данным, военкомы в ходе задержания применили силу. Также сотрудники ТЦК распылили газовый баллончик на глазах у прохожих.

5 сентября житель Одесской области угнал машину ТЦК, в которой военкомы собирались везти его на медкомиссию. По данным полиции, позднее угонщик бросил автомобиль на окраине населенного пункта, прихватив с собой сумку с личными документами сотрудника территориального центра.

11 сентября сотрудники территориального центра комплектования задержали оператора австрийской телекомпании ORF Андрея Непоседова. По информации организации, с мужчиной удалось связаться только через двое суток после произошедшего. При этом Непоседову не давали возможности связаться с женой и адвокатом.

Ранее депутат Рады рассказала о сумме взяток ТЦК в Киеве для «выкупа» мобилизованных.