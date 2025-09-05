Украинец угнал автомобиль ТЦК, в котором его хотели везти на медкомиссию

Житель Одесской области угнал машину территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), в которой военкомы собирались везти его на медкомиссию. Об этом сообщила региональная полиция.

По ее данным, 43-летнего мужчину должны были доставить на медицинскую комиссию, однако он внезапно пересел с пассажирского сиденья на водительское и уехал.

Позднее угонщик бросил машину на окраине населенного пункта, прихватив с собой сумку с личными документами военкома.

После задержания мужчина сказал, что к преступлению не готовился и действовал спонтанно. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

4 сентября в селе Боратин Волынской области Украины несколько мужчин избили сотрудников ТЦК, после чего отобрали у них оружие и открыли по ним огонь. Пострадал один из военкомов — у него сломана рука. Участников инцидента задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

В конце августа в Одессе сотрудники ТЦК провели крупный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов на юге Украины. Однако «группа гражданских лиц» помешала их действиям, что привело к конфликту. В итоге задержанный скрылся.

