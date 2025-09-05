На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинец угнал автомобиль ТЦК, в котором его хотели везти на медкомиссию

Житель Одесской области угнал машину ТЦК, чтобы избежать медкомиссии
close
Национальная полиция в Полтавской области

Житель Одесской области угнал машину территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), в которой военкомы собирались везти его на медкомиссию. Об этом сообщила региональная полиция.

По ее данным, 43-летнего мужчину должны были доставить на медицинскую комиссию, однако он внезапно пересел с пассажирского сиденья на водительское и уехал.

Позднее угонщик бросил машину на окраине населенного пункта, прихватив с собой сумку с личными документами военкома.

После задержания мужчина сказал, что к преступлению не готовился и действовал спонтанно. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

4 сентября в селе Боратин Волынской области Украины несколько мужчин избили сотрудников ТЦК, после чего отобрали у них оружие и открыли по ним огонь. Пострадал один из военкомов — у него сломана рука. Участников инцидента задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

В конце августа в Одессе сотрудники ТЦК провели крупный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов на юге Украины. Однако «группа гражданских лиц» помешала их действиям, что привело к конфликту. В итоге задержанный скрылся.

Ранее в Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами