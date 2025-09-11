На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийской телекомпании

Телекомпания ORF потребовала освободить задержанного на Украине оператора
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) задержали оператора австрийской телекомпании ORF Андрея Непоседова. Об этом сообщили на сайте компании.

По данным ORF, оператор отправился в Тернопольскую область для съемок. Его задержали во время проверки документов, после чего доставили в ТЦК. По информации телекомпании, с мужчиной удалось связаться только через двое суток после произошедшего. При этом Непоседову не давали возможности связаться с женой и адвокатом.

«Мы требуем от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснений причин его ареста. 53-летний оператор был добровольцем в 2022 году и получил ранение во время службы на Украине», — говорится в сообщении.

Издание «Страна.ua» отметило, что сперва в ТЦК отрицали факт задержания журналиста. Однако позже военкомы подтвердили произошедшее, заявив, что оператора арестовали из-за отсутствия военно-учетных документов.

В конце августа сотрудники ТЦК задержали депутата Фонтанского сельского совета в Одесской области Украины Александра Сомова и насильно отправили его в военный комиссариат. По информации местного издания «Думская», парламентарий намеревался поднять на сессии сельсовета вопросы, связанные с завышением тарифов на воду и вывоз мусора.

Ранее украинец угнал автомобиль ТЦК, в котором его хотели везти на медкомиссию.

Новости Украины
