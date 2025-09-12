На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком НАТО в Европе раскрыл детали операции «Восточный страж»

Главком НАТО в Европе Гринкевич: «Восточный страж» охватит весь восточный фланг
Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал новую операцию альянса под названием «Восточный страж», которая, по его словам, развернется вдоль всего восточного фланга блока. Его слова приводит РИА Новости.

«Восточный страж», как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья», — отметил Гринкевич на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

12 сентября Рютте объявил, что в ответ на инцидент с дронами в Польше, НАТО активирует операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry) с целью укрепления восточных рубежей альянса.

По его словам, в ближайшие дни начнутся активные военные действия с привлечением ресурсов стран-союзников, в том числе Дании, Франции, Великобритании, Германии и других государств.

Рютте подчеркнул, что в рамках операции предусмотрены «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.

