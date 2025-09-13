На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поблагодарил москвичей за вклад в СВО

Путин: Россия в ходе СВО ведет справедливую и праведную борьбу
Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине ведет справедливую и праведную борьбу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Дне города в Москве, передает ТАСС.

«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную войну, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. По его словам, столица стала крепким тылом для российских войск. В настоящее время выпуск критически важной продукции для фронта обеспечивают более 500 московских предприятий, а раненые военные проходят лечение в больницах Москвы, подчеркнул президент.

3 сентября Путин заявил, что достичь целей СВО лучше мирными средствами. Президент России также выразил уверенность, что стороны могут договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что СВО проводится не ради территорий.

