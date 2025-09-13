Генштаб ВСУ прокомментировал информацию о повторении ВС России операции «Труба»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировал информацию о том, что российские военные повторили операцию «Труба» в районе Купянска Харьковской области. Там заявили, что ситуация в городе и на его окраинах якобы находится под контролем украинских войск, сообщает издание «Страна.ua».

В генштабе утверждают, что выход из трубопровода, который бойцы ВС РФ использовали для перемещения личного состава в район Купянска, также контролируется ВСУ. Украинские военные отметили, что в районе населенного пункта есть несколько трубопроводов.

«Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — заявили в генштабе.

При этом командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что российские военнослужащие смогли зайти на северные окраины Купянска. По его словам, это произошло в результате их передвижения по трубопроводу.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ и паблики, подразделения ВС РФ повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что штурмовые группы армии РФ находятся в Купянске и вытесняют военнослужащих Вооруженных сил Украины с территории города.

Ранее были опубликованы кадры операции «Труба» из-под Купянска.