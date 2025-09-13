В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки снарядов и беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 340 украинских дронов и три снаряда от HIMARS

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки перехватили 340 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего с начала боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 83 708 дронов.

Утром 13 сентября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над регионами страны ликвидировали 42 украинских БПЛА самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября.

Больше всего дронов — 15 — нейтрализовали в Ростовской области. В Белгородской области перехватили 12 беспилотников, в Волгоградской области — 10, в Крыму — два. Единичные цели сбили в Смоленской, Курской и Калужской областях.

В период с 8:00 до 10:00 мск российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть дронов ВСУ. Их ликвидировали в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее российский БПЛА протаранил украинский дрон типа «Баба Яга».