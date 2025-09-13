На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области за два часа перехватили шесть дронов ВСУ

МО РФ: системы ПВО за утро сбили шесть украинских дронов в Белгородской области
Shutterstock

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 8:00 до 10:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по российскому региону с помощью дронов самолетного типа.

13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские формирования четвертый день подряд атакуют административный центр региона и Белгородский район. В тот момент в небе над Белгородом находились шесть БПЛА. Также, по словам главы российского субъекта, большому количеству ударов подвергаются и приграничные муниципальные образования.

Позже стало известно, что в Белгороде в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина. Гладков рассказал, что у местной жительницы диагностировали сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгороде при атаке беспилотника пострадали четыре мирных жителя.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
