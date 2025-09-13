На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе объявлена опасность атаки дронов

В Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотников
true
true
true
close
Shutterstock

В Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:21 мск.

Вечером 12 сентября угроза атаки беспилотников была объявлена в Смоленской области. Министерство обороны России также сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух дронов над Смоленской областью и еще одного — над Воронежской.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

