Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские войска контролируют небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку.

«Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — сказал он.

24 августа Сальдо заявил, что украинские войска стали чаще совершать атаки на Херсонскую область с Черного моря. По его словам, раньше бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вторгаться на территорию региона с Днепра, однако теперь они все чаще совершают атаки с Черного моря, пытаясь высадиться в районе Кинбурнской или Тендровской косы. Он добавил, что попытки противника высадиться на левом берегу Днепра «пресекаются еще на воде».

17 августа губернатор сообщил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливая антидроновые сети на выездах из города. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход. Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.