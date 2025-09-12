Минобороны: ВС РФ сбили за неделю пять крылатых ракет и 19 бомб ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции на Украине за неделю сбили пять крылатых ракет и 19 управляемых авиационных бомб украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо этого российские войска сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и порядка 1 488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Незадолго до этого сообщалось, что военнослужащие ВС России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. Боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток». Помимо этого, российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль населенные пункты Хорошее и Сосновка в том же регионе.

