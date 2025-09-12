В Германии выразили опасения касательно массового производства БПЛА

Бизнес по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может оказаться «большим пузырем». Такое мнение высказал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с The Wall Street Journal.

«Лично я не уверен, что бизнес, связанный с БПЛА, настолько большой, как думают многие. Я считаю, что бизнес на беспилотниках может оказаться большим пузырем», — сказал он.

По плану компания собиралась заключить с государством новые контракты на производство беспилотников. Теперь же Паппергер не уверен в том, что компания сможет достигнуть показателя в €1 млрд продаж к 2030 году.

Недавно президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече на саммите НАТО в Гааге обсудили возможность совместного производства беспилотников для украинской армии.

Трамп после саммита НАТО в Гааге также заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине.