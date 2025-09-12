На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии выразили опасения касательно массового производства БПЛА

Rheinmetall: бизнес по производству БПЛА может оказаться «большим пузырем»
true
true
true
close
Global Look Press

Бизнес по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может оказаться «большим пузырем». Такое мнение высказал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с The Wall Street Journal.

«Лично я не уверен, что бизнес, связанный с БПЛА, настолько большой, как думают многие. Я считаю, что бизнес на беспилотниках может оказаться большим пузырем», — сказал он.

По плану компания собиралась заключить с государством новые контракты на производство беспилотников. Теперь же Паппергер не уверен в том, что компания сможет достигнуть показателя в €1 млрд продаж к 2030 году.

Недавно президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече на саммите НАТО в Гааге обсудили возможность совместного производства беспилотников для украинской армии.

Трамп после саммита НАТО в Гааге также заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине.

