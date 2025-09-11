В российском регионе подросток подорвался на боеприпасе ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) 15-летний подросток подорвался на украинском боеприпасе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ребенок пострадал сегодня из-за киевской агрессии. <...> Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в Новотроицком под Волновахой, а причина случившегося — «неосторожное обращение со взрывоопасным предметом».

8 сентября в результате ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики получили повреждения 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Пушилин отмечал, что поврежденные жилые домостроения расположены в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Среди поврежденных объектов гражданской инфраструктуры детский сад, школы и торговые объекты.

Ранее в ДНР заявили о применении дальнобойного оружия ВСУ при ударе по Донецку.