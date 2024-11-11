Стало известно, где похоронили летчика-перебежчика Максима Кузьминова

Тело россиянина Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, похоронили в безымянной могиле в южной части Испании. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Источники утверждают, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что летом в социальных сетях начали распространять кадры с мужчиной, похожим на Кузьминова, который посетил авиашоу. По версии телеканала, все это было информационной операцией разведки Украины, которая хотела убедить мир в том, что Кузьминов жив и работает на Киев.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода, а затем пропал из публичного поля.

13 февраля 2024 года Кузьминова убили в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. На камеры попали двое мужчин в капюшонах, они выстрелили в мужчину шесть раз, а затем переехали его на автомобиле. Западные СМИ связывают инцидент с Москвой.

Ранее ФСБ показала видео о срыве операции Украины по угону российского вертолета.