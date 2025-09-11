Гладков рассказал о последствиях атак дронов ВСУ по Белгородской области

Гладков: в Белгородской области от удара БПЛА по многоэтажке пострадала женщина

В Белгородской области после удара украинского беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате детонации второго дрона повреждено остекление трех квартир в еще одной многоэтажке. Также от падения обломков сбитого БПЛА незначительно посечена кровля коммерческого здания.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, количество пострадавших утром 11 сентября после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В белгородскую больницу самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. От госпитализации она отказалась. До этого чиновник сообщал, что пострадал мужчина.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО утром 11 сентября перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ испытывают дрон-ракету против многоцелевых высотных БПЛА.