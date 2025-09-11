На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о последствиях атак дронов ВСУ по Белгородской области

Гладков: в Белгородской области от удара БПЛА по многоэтажке пострадала женщина
true
true
true
close
Shutterstock

В Белгородской области после удара украинского беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате детонации второго дрона повреждено остекление трех квартир в еще одной многоэтажке. Также от падения обломков сбитого БПЛА незначительно посечена кровля коммерческого здания.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, количество пострадавших утром 11 сентября после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В белгородскую больницу самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. От госпитализации она отказалась. До этого чиновник сообщал, что пострадал мужчина.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО утром 11 сентября перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ испытывают дрон-ракету против многоцелевых высотных БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами