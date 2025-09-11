На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные уничтожили 15 дронов над регионом России

Минобороны сообщило об уничтожении 15 беспилотников над Белгородской областью
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 11 сентября перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Это произошло в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгород 41 БПЛА, из которых 28 были сбиты средствами противовоздушной обороны. Во время атаки БПЛА ранения получил мужчина, его госпитализировали.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников, в том числе пять — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что ВС РФ испытывают дрон-ракету против многоцелевых высотных БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
