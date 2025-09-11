ВС РФ испытывают дрон-ракету против многоцелевых высотных БПЛА

ВС РФ начали использовать дрон-ракету «Залп-1», чтобы перехватывать многоцелевые высотные БПЛА. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель организации-разработчика — Центра беспилотных компетенций — с позывным «Барс».

По его словам, пока выпущено менее 100 штук «Залпов-1». Их испытают в зоне СВО.

«Основное преимущество дрона — его скорость, которая в пике достигает порядка 310 км/ч», — отметил «Барс».

Он добавил, что если «Залп-1» не находит цель, боеприпас не активируется и БПЛА можно посадить на землю и использовать как коптер.

Прошлой весной стало известно, что в Сибири создали прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км. Сначала планировалось использовать БПЛА в качестве транспортного между населенными пунктами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Однако теперь беспилотник будет востребован и в качестве военно-транспортного или дрона-бомбардировщика. Взлетно-посадочная полоса ему не нужна, он может сбрасывать контейнеры на парашюте и способен переносить не менее 200 кг полезной нагрузки.

Ранее «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.