Минобороны США построит объекты в Тихом океане

Пентагон заключил крупный контракт на $15 млрд для строительных работ на Гуаме

Пентагон заключил контракт с несколькими компаниями на сумму $15 млрд для проведения масштабных строительных работ на Гуаме в Тихом океане. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что в контракте принимают участие американские компании, которые получили «подряд на строительные проекты», реализуемые на Гуаме и на других территориях в ведении командования инженерных систем военно-морских объектов в Тихом океане.

В Пентагоне указали, что срок контракта не должен превышать 96 месяцев (8 лет). Ожидаемая дата завершения проекта — сентябрь 2033 года.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в Министерство войны.

По данным Politico, многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов. Утверждается, что ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

Ранее новый глава Военно-воздушных сил США рассказал о проблемах в армии.