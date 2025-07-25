Ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» признали бессмысленным

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могут продать или утилизировать. Ремонтировать его бессмысленно, сообщил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин газете «Коммерсантъ».

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал Костин.

В июле газета «Известия» писала, что министерство обороны России может отказаться от восстановления крейсера. Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что решение о прекращении ремонта будет правильным, поскольку авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» модернизируют с 2017 года, однако в ходе работ произошло несколько серьезных инцидентов. Так, в 2018 году затонул самый большой в России плавучий док, который повредил корпус корабля, а в 2019-м на корабле вспыхнул масштабный пожар.

В США заявили, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить ПВО.