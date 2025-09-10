Швеция в срочном порядке направила в Польшу военные самолеты

Шведские власти в срочном порядке приняли решение поставить Польше дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты, рассказал глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию», — сказал министр.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

По данным телеканала TVN, всего на территории Польши обнаружили обломки 12 беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Рютте призвал прекратить конфликт на Украине и «остановить эскалацию».

Минобороны России отметило, что «объекты на территории Польши не планировались к поражению», и выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками.

Ранее Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше.