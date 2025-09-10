На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швеция в срочном порядке направила в Польшу военные самолеты

Косиняк-Камыш: Стокгольм передаст Варшаве дополнительные самолеты и системы ПВО
true
true
true
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Шведские власти в срочном порядке приняли решение поставить Польше дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты, рассказал глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию», — сказал министр.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

По данным телеканала TVN, всего на территории Польши обнаружили обломки 12 беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Рютте призвал прекратить конфликт на Украине и «остановить эскалацию».

Минобороны России отметило, что «объекты на территории Польши не планировались к поражению», и выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками.

Ранее Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами