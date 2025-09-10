В Польше назвали количество обнаруженных беспилотников

На территории Польши обнаружили обломки 12 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Об этом сообщает TVN со ссылкой представителей местных властей.

Отмечается, что Люблинская прокуратура опубликовала результаты осмотра беспилотников: взрывчатых веществ ни на одном из них обнаружено не было.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

10 сентября генеральный секретарь НАТО выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Рютте призвал прекратить конфликт на Украине и «остановить эскалацию». Он также потребовал «не нарушать воздушное пространство союзников». Генсек НАТО предупредил, что Североатлантический альянс «будет готов».

Позже на выдвинутые в адрес России обвинения отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, однако даже не пытается представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.