Российский генерал заявил, что поляки могли запустить дроны самостоятельно

Генерал Попов: Польша могла запустить дроны над своей территорией самостоятельно

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что Польша могла запустить дроны над своей территорией самостоятельно.

По словам военного, один из дронов пролетел достаточно большое расстояние — 50 км.

«Тут могла быть провокация со стороны Польши. Поляки могли повторно запустить по своей территории ранее упавший где-то дрон. Вполне возможно, могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной «Герань», — отметил Попов.

В МИД РФ заявили, что представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.