В Белгородской области при атаке беспилотников пострадала женщина

Гладков: женщина получила осколочное ранение головы при атаке БПЛА на Долбино
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Женщина пострадала при детонации сбитого украинского дрона в селе Долбино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена женщина», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавшая получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение головы. Ее отвезли в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

10 сентября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали еще двое мирных жителей. Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. В результате чего женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота.

Утром того же дня Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России. По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

Ранее украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.

