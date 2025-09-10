Военблогер объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами над Польшей атакой

Подоляка об инциденте с дронами над Польшей: никто не хочет воевать за Украину

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами над Польшей атакой, нежеланием Альянса воевать за Украину.

По его словам, НАТО не «нужна война своими руками».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

По данным Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку.

Ранее Польша попросила НАТО запустить 4 статью Договора альянса из-за инцидента с дронами.