Премьер Польши созвал союзников по НАТО на консультацию

Польша попросила союзников по НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме, передает РИА Новости.

«Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО», — сказал политик.

4-я статья НАТО предусматривает, что страны-члены будут проводить консультации друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.