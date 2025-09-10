На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взлетевший в Польше американский истребитель F-35 может быть без радиосвязи

Olivier Rachon/Global Look Press

У взлетевшего с аэродрома в Польше американского истребителя F-35 могут быть проблемы с радиосвязью. Это следует из данных онлайн-карты сайта Flightradar24.

Истребитель F-35 Lightning II на онлайн-карте подсвечивался красным, при наведении на самолет появляется код 7600, который обозначает отсутствие радиосвязи.

Американский самолет в воздухе находился рядом с самолетом-заправщиком НАТО Airbus A330-243MRTT.

10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети X сообщило, что польские и союзные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Уточняется, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее прокуратура назвала одну из версий падения БПЛА в Польше.

СВО: последние новости
